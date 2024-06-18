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18 июня, 14:15

Происшествия

В ИКБ № 1 рассказали, как лечат отравившихся москвичей

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По словам заместителя главного врача по медицинской части ИКБ № 1 Натальи Антипят, москвичи, заразившиеся ботулизмом, получают комплексную терапию, в состав которой входят противоботулиническая сыворотка, а также антибактериальное и симптоматическое лечение.

При этом больные находятся под круглосуточным наблюдением бригады специалистов. Среди них – врачи-инфекционисты, врачи-реаниматологи и средний медперсонал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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