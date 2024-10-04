В Воронежской области ликвидировано возгорание на нефтебазе после атаки дрона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар, возникший на нефтебазе в Воронежской области после атаки украинского дрона, потушен. Об этом глава региона Александр Гусев рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено", – говорится в его публикации.

По данным губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений.

Ночью средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники, после чего один из дронов упал на территорию нефтебазы. В результате произошло возгорание пустой цистерны.

До этого четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке в ДНР.

