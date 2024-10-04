04 октября, 08:45Происшествия
В Воронежской области ликвидировано возгорание на нефтебазе после атаки дрона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар, возникший на нефтебазе в Воронежской области после атаки украинского дрона, потушен. Об этом глава региона Александр Гусев рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено", – говорится в его публикации.
По данным губернатора, обошлось без пострадавших и повреждений.
Ночью средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники, после чего один из дронов упал на территорию нефтебазы. В результате произошло возгорание пустой цистерны.
До этого четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке в ДНР.
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