Пожар в Пермском крае ликвидирован на площади 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в Пермском крае ликвидирован на площади 10 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

В данный момент дознаватели устанавливают причину возгорания. В ведомстве подчеркнули, что рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

О пожаре на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае стало известно в ночь на 4 октября. Пожарным удалось не допустить перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность, возгорание было локализовано на 10 тысячах "квадратов".

К тушению возгорания привлекли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет.

В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. В результате превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено.