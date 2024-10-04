04 октября, 07:59Происшествия
Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью
Фото: МЧС России
Превышения ПДК загрязняющих веществ при пожаре на 10 тысячах "квадратов" на нефтебазе в Перми не выявлено. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает РИА Новости.
Специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов в промышленной зоне Осенцы под Пермью и провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой.
"В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", – указано в сообщении.
Проверка качества атмосферного воздуха продолжится после ликвидации пожара, добавили в ведомстве.
О пожаре на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае стало известно в ночь на 4 октября. Пожарным удалось не допустить перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность, возгорание было локализовано на 10 000 квадратных метров. Возгорание тушат более 60 специалистов и 19 единиц техники.