Кровля одного из зданий ИК-10 загорелась в Екатеринбурге

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Возгорание кровли одного из зданий произошло на территории ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области.

По информации ведомства, пожар небольшой. В 19:18 по местному времени (17:18 по московскому времени), как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В 19:23 (17:23 по московскому времени) открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

По информации ведомства, сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 14 единиц спецтехники, 46 человек личного состава.

Ранее в Театре музкомедии в Екатеринбурге потушили пожар. Там воспламенились вещи на площади 15 квадратных метров. Из здания спасли шесть человек, еще 105 эвакуировали. Один человек, который пострадал в результате пожара, погиб.

Прокуратура Кировского района организовала проверку по факту инцидента. Причина возгорания будет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.