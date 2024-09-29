Пожары в Воронеже и за пределами города после атаки БПЛА потушены

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Несколько пожаров, которые появились в Воронеже и за пределами города в результате падения сбитых БПЛА, ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным Минобороны РФ, в Воронежской области были сбиты 17 беспилотников. Несколько подавленных дронов упали в Воронеже и его пригороде. Один из них попал в жилой комплекс на Московском проспекте, рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Из-за падения БПЛА произошло возгорание. Еще один пожар был зафиксирован в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Кроме того, еще несколько сбитых дронов загорелись на земле на окраинах города и за его пределами. Предварительно, была повреждена крыша одного дома.

Этой ночью украинские беспилотники также атаковали Краснодарский край. При падении вражеский дрон врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери. Кроме того, осколками повредило автомобиль.

В результате произошедшего никто не пострадал. Проживающей в доме семье помогли временно переехать к родственникам.

