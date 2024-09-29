ПВО сбила четыре беспилотника в Ростовской области

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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

После падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, они быстро потушили возгорание.

В результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также, предварительно, не зафиксировано.

Этой ночью атаке беспилотников также подвергся Краснодарский край. Силы РЭБ подавили вражеский дрон в селе Шабельское. При падении БПЛА врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери.

Еще один беспилотник был уничтожен вечером 28 сентября над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений не выявлено.