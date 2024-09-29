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ПВО сбила четыре беспилотника в Ростовской области
Фото: 123RF/boscorelli
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.
После падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, они быстро потушили возгорание.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также, предварительно, не зафиксировано.
Этой ночью атаке беспилотников также подвергся Краснодарский край. Силы РЭБ подавили вражеский дрон в селе Шабельское. При падении БПЛА врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего рядом дома были выбиты окна и двери.
Еще один беспилотник был уничтожен вечером 28 сентября над Брянской областью. Никто не пострадал, разрушений не выявлено.