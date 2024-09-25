ГД приняла в первом чтении штрафы за выгул собак без намордника и поводка

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Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы о введении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. Изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях, сообщается на сайте ГД.

Как отмечается в проекте закона, Кодекс планируется дополнить статьей 8.50, согласно которой граждане будут наказываться за нарушение требований по питомцам. Так, собак необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, убирать за ними в местах общего пользования и не находиться с питомцами вне специальных мест на улице. За нарушение россиянам будет полагаться штраф в размере до 1 500 рублей.

По словам авторов инициативы, дела о нарушениях будут рассматривать региональные органы исполнительной власти. Как они считают, меры административной ответственности помогут уменьшить число неправильных случаев обращения с животными.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание хозяев за нападение их домашних животных. Он настаивает на норме, согласно которой действия животного, повлекшие ущерб или телесные повреждения для человека или другого животного, могут квалифицироваться как совершенные при непосредственном участии его владельца.

Между тем магаданская облдума запретила умерщвлять здоровых бездомных собак. Здоровых бездомных животных. Их станут отправлять в приюты, стерилизовать и вакцинировать.

