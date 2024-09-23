Найденный в 1972 году "Ачинский жезл" передали в музей РАН

Фото: vk.com/soran_museum

"Ачинский жезл", найденный в 1972 году советским археологом Виталием Ларичевым в окрестностях города Ачинска в Красноярском крае, был передан в музей Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Андрея Кривошапкина.

В 1972 году во время повторных раскопок в Ачинской палеолитической стоянке, которая считается местом обитания древнего человека возрастом не менее 19–20 тысяч лет, археолог и востоковед Виталий Ларичев обнаружил костяной предмет со сложным геометрическим узором.

Ученый считал, что узор на артефакте представляет лунно-солнечный календарь, который был создан 17–18 тысяч лет назад и является старейшим из известных в Евразии. Но после смерти Ларичева оригинал "Ачинского жезла" был утерян.

Уточняется, что находка была в работе у коллеги и друга Ларичева – теоретика архитектуры и композиции Виктора Сазонова. Артефакт при переезде нашли его дочь и внук, последний и обратился в музей.

Кривошапкин назвал артефакт "огромнейшего значения находкой".

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы "Ачинский жезл" занял свое достойное место в истории древнего каменного века и в принципе в истории человечества", – отметил директор института РАН.

По словам Кривошапкина, ученые готовятся к "масштабному плану исследований", в ходе которых будет определен точный возраст "Ачинского жезла", его сакральные и утилитарные функции, а также действительно ли он был сделан из бивня мамонта или это кость какого-то другого животного.

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