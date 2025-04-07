Весной в столице участились встречи с дикими лисами

Весной лисы стали все чаще появляться на улицах столицы. Их замечают в парках, дворах и даже на территории детских учреждений. В районе Чертаново семья лис с лисятами прошла прямо по территории детского центра, вызвав удивление у детей и взрослых.

Специалисты предупреждают: несмотря на милую внешность, лисы остаются дикими хищниками. При встрече важно не приближаться, не пытаться кормить и тем более не брать на руки. Весной у животных начинается период появления потомства, и в поисках укрытий они могут заходить во дворы и стройки.

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