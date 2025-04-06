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06 апреля, 11:15

Транспорт

Из-за снегопада столичный транспорт работает с перебоями

Из-за снегопада столичный транспорт работает с перебоями

Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопада

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Снег накрыл столицу, на улицах осложнилась обстановка. По данным синоптиков, осадки сохранятся до 8 апреля. Уже сейчас в городе зафиксированы многочисленные ДТП. Водителей просят быть особенно осторожными и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Из-за непогоды возможны задержки авиарейсов. Операторы электросамокатов и велосипедов временно приостановили работу сервисов до улучшения погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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