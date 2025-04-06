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06 апреля, 15:51

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Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша встретила апрельский снег

Панда Катюша встретила апрельский снег

Видео: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша из Московского зоопарка встретила апрельский снег. Видеозапись с медведицей опубликовала в своем телеграм-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Весело Катюшке, когда идет снег. Умеет совместить спорт и озорство", – подписала она кадры.

На видео запечатлено, как Катюша лазает по бревнам и играет в сугробах, которые вновь возникли в ее вольере в условиях снегопада, накрывшего Москву.

Ранее в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись енотовидные собаки Нотик и Буба. Самке и самцу по 11 лет. Они начали жить вместе почти два года назад в вольере рядом с красными волками. Оба они оказались в зоопарке еще детенышами, когда в природе лишились родителей.

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