Небольшой самолет потерпел крушение в Нью-Йорке

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Легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B потерпел крушение с американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Инцидент произошел в поле, недалеко от города Копейк. На борту самолета находились шесть человек, уточнили в ведомстве.

Издание Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает, что в результате трагедии погиб как минимум один человек.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Бока-Ратон, расположенного в американском штате Флорида. Ближайшие к месту ЧП улицы пришлось перекрыть.

Самолет Cessna 310R, который летел из города Бока-Ратон в аэропорт города Таллахасси, рухнул на одну из автомобильных дорог. В результате крушения погибли три человека, находившихся на борту самолета. Также пострадал водитель одного из автомобилей.