Рэпер Джиган и Оксана Самойлова выразили готовность построить питомник для бутовских коз

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова выразили готовность помочь хозяину коз в Южном Бутове Валерию Аникееву построить для животных новый дом, поскольку у них тоже есть такой питомец. Мужчине запретили содержать коз из-за их прогулок среди новостроек и жалоб местных жителей.

Звездная пара также собирается навестить хозяина. В ответ на это Аникеев пообещал подарить им одну из своих подопечных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.