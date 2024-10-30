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Новости

30 октября, 17:30

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова выразили готовность построить питомник для бутовских коз

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова выразили готовность построить питомник для бутовских коз

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Рэпер Джиган и Оксана Самойлова выразили готовность помочь хозяину коз в Южном Бутове Валерию Аникееву построить для животных новый дом, поскольку у них тоже есть такой питомец. Мужчине запретили содержать коз из-за их прогулок среди новостроек и жалоб местных жителей.

Звездная пара также собирается навестить хозяина. В ответ на это Аникеев пообещал подарить им одну из своих подопечных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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