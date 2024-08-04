Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 11:15

Общество

Комитет ветеринарии подал иск в суд на москвича за выгул стада коз в районе Бутово

Комитет ветеринарии подал иск в суд на москвича за выгул стада коз в районе Бутово

Московский зоопарк поделился видео с тапиром Сью, которая очень любит поесть

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

Мужчина выгуливал тигренка в Раменском

Мужчина выгуливал тигренка у супермаркета в Раменском

В Московском зоопарке отметили 10-летие бегемотихи Ксюши

Жители Санкт-Петербурга приютили дикобраза, сбежавшего из "Охта парка"

"Безопасный город": мужчина обстрелял домашнего кота в Пушкине

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

Комитет ветеринарии столицы подал иск в суд с просьбой запретить жителю района Бутово содержать мелкий рогатый скот. В связи с многочисленными жалобами жителей района и тем, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, истец попросил суд разрешить возникший спор с ответчиком.

Владелец стада игнорирует уведомления и предостережения. О том, что бутовские козы доставляют немало хлопот местным жителям, сообщалось и ранее. Подробнее об этой истории – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕвгения МирошкинаДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика