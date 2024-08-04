Комитет ветеринарии подал иск в суд на москвича за выгул стада коз в районе Бутово

Комитет ветеринарии столицы подал иск в суд с просьбой запретить жителю района Бутово содержать мелкий рогатый скот. В связи с многочисленными жалобами жителей района и тем, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, истец попросил суд разрешить возникший спор с ответчиком.

Владелец стада игнорирует уведомления и предостережения. О том, что бутовские козы доставляют немало хлопот местным жителям, сообщалось и ранее. Подробнее об этой истории – в эфире телеканала Москва 24.

