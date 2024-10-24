Фигурант дела о похищении певца Руссо Шестопалов отпущен из-под стражи

Фото: vk.com/Avraam Russo Official

Владимир Шестопалов, подозреваемый в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, отпущен из-под стражи. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы артиста.

По словам юриста, ему изначально была избрана мера пресечения в виде заключения, но она отпала из-за того, что срок, отведенный для продления меры, истек.

При этом Алешкин уточнил, что прокурор может вновь просить суд об избрании ареста обвиняемому, как только рассмотрение дела начнется по существу. Процесс, который должен был пройти 24 октября, не начался из-за неявки защиты Шестопалова. Адвокат также отметил, что он почти шесть лет находился в федеральном розыске, однако свою вину в похищении не признал.

Похищение Руссо произошло в 2004 году, и с тех пор шло разбирательство по делу. По версии следствия, в январе 2004 года гендиректор ТОО КБФ АСТ Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил. В 2018 году Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в похищении певца.

В марте 2022 года одному из похитителей певца Зауру Марданову был вынесен приговор. Его приговорили к семи годам колонии.

Шестопалов был задержан по подозрению в попытке похищения в аэропорту Шереметьево в сентябре 2024-го. В этом же месяце еще одному фигуранту дела было предъявлено обвинение в двух убийствах и двух покушениях борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву. Он якобы возглавлял охрану Исмаилова.