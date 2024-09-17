Полиция в Егорьевске задержала женщину, которая вместе с мужем похитила бывшего супруга

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В Егорьевске была задержана местная жительница и трое ее сообщников. Их подозревают в разбойном нападении на бывшего супруга женщины и его похищении, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Фигурантов дела задержал следователь ведомства. В зависимости от степени участия их могут обвинить по пунктам "а", "в", "г" и "з" части 2 статьи 126 ("Похищение человека") и части 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

По данным следствия, в сентябре 2024 года подозреваемая вместе с мужем решили похитить экс-супруга женщины для получения денег. Для этого они привлекли еще двоих знакомых.

15 сентября сообщники посадили мужчину в автомобиль и стали требовать деньги от продажи имущества. Затем злоумышленники вывезли мужчину в лес, расположенный в деревне Данилово, где продолжали удерживать, избивать и угрожать оружием.

По данным ведомства, подозреваемые отобрали у мужчины ключи от квартиры, после чего два сообщника обыскали ее и украли ноутбук и два мобильных телефона. Все это время бывшая жена потерпевшего и ее муж продолжали удерживать его в лесу, требуя передачи денег.

В результате пострадавший перевел им 70 тысяч рублей. Его отпустили, а подозреваемые скрылись.

Сотрудники ОУР ОМВД России по городскому округу Егорьевск задержали женщину и ее мужа в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следователь допросил фигурантов дела.

К настоящему времени следователи и криминалисты провели допросы и назначили ряд судебных экспертиз, среди которых биологическая, генетическая и дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем суд отправил под стражу шестерых мужчин, обвиняемых в похищении дальнего родственника в Мытищах. По версии следствия, поводом для похищения стали денежные разногласия одного из похитителей со своим дальним родственником. Потерпевшего вывезли в домовладение в Солнечногорском городском округе, где удерживали несколько дней.