ТАСС: певец Авраам Руссо дал показания на обвиняемого в покушении на его жизнь

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Певец Авраам Руссо дал показания на спортсмена-борца Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении и попытке убийства артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Тем не менее, по информации РИА Новости, показания на Эльдукаева были даны не самим Руссо, а другим фигурантом, который может быть причастен к делу.

Адвокат певца Андрей Алешкин подтвердил, что в уголовном деле действительно есть иные соучастники.

"В деле достаточно фигурантов и они проверяются на причастность к преступлениям, которые были совершены. Это большая группа лиц, которая имела разные процессуальные статусы", – объяснил он.

Похищение Руссо произошло в 2004 году. С тех пор шло разбирательство. Так, по версии СК, в январе 2004 года бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", после чего отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил Руссо.

В 2018 году Исмаилову заочно предъявили обвинение в похищении певца.

Эльдукаеву было предъявлено обвинение в двух убийствах и двух покушениях на убийство. Утверждается, что он возглавлял охрану Исмаилова. По данным следователей, Эльдукаев расстрелял автомобиль Руссо и убил его охранника. При этом сам обвиняемый отрицает свою причастность к преступлениям.