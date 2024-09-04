В Москве задержали еще одного подозреваемого в попытке похищения певца Авраама Руссо

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Сотрудниками правоохранительных органов был задержан еще один подозреваемый в попытке похищения певца Авраама Руссо. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По информации агентства, обвиняемым является россиянин Владимир Шестопалов. Он находился в розыске с 2018 года. Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево.

Следствие просит арестовать Шестопалова на время расследования.

В марте 2022 года одному из похитителей певца Зауру Марданову был вынесен приговор. Его приговорили к семи годам колонии. Тогда дело рассматривал Пресненский суд Москвы.

Похищение музыканта Авраама Руссо произошло в 2004 году и с тех пор шло разбирательство. По версии следствия, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил Руссо. В 2018 году Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в похищении певца.