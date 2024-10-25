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25 октября, 16:15

Происшествия

Полиция вменяет рэперу Гуфу грабеж группой лиц с применением насилия

Полиция вменяет рэперу Гуфу грабеж группой лиц с применением насилия

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Полиция вменяет рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) грабеж группой лиц с применением насилия. Правоохранители намерены просить об аресте исполнителя. Рэпер уже допрошен по делу о грабеже. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Алексей Долматов попал в отдел после драки, которая произошла несколько дней назад. Конфликт разгорелся на территории банного комплекса. Рэпер подрался с мужчиной и повредил ему ухо. Мужчина заявил в полицию. Позднее Долматов публично извинился за свое поведение, записав видеоролик, однако разбирательство по делу продолжается.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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