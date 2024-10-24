Генконсульство РФ призвало россиян покинуть территории в Индии из-за циклона "Дана"

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Генконсульство России в индийской Калькутте призвало граждан РФ покинуть прибрежные районы штатов Орисса и Западная Бенгалия из-за циклона "Дана", который находится сейчас над Индийским океаном. Об этом сообщает телеграм-канал дипломатического ведомства.

Ожидается, что циклон обрушится на восточный берег Индии 24 и 25 октября, из-за чего россиянам посоветовали найти безопасное убежище. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций там призвали звонить к генконсульство.

Скорость ветра во время прохождения "Даны" может достигнуть 120 километров в час, что также принесет сильные дожди. Из-за надвигающейся непогоды власти Орисса эвакуируют более миллиона человек. Также отменены многие поезда и паромное сообщение, ожидаются и изменения в расписании аэропорта в Калькутте.

Ранее сообщалось, что житель города Тампа в американском штате Флорида привязал собаку к забору во время урагана "Милтон". За это жестокое обращение с животными ему грозит до 5 лет тюрьмы. На этот инцидент также обратил внимание губернатор штата Рон Десантис, который пообещал привлечь мужчину к ответственности.

