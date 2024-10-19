Новый тропический шторм "Надин" начал приближаться к Центральной Америке

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Тропический циклон "Надин" сформировался в Карибском море к востоку от Белиза и начал приближаться к Центральной Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами США.

К настоящему моменту максимальная устойчивая скорость ветра шторма развилась почти до 64 километров в час. Циклон двигается в западном направлении со скоростью около 12 километров в час.

Штормовое предупреждение уже было введено на территориях между Белизом и государственной границей с Мексикой. Оно также действует и в самой Мексике. Там его было решено ввести от города Тулум до границы с Белизом.

Ночью 10 октября побережья Флориды достиг ураган "Милтон". Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата. По данным СМИ, от урагана погибли как минимум 16 человек.

В ходе эвакуации из штата уехали более 5 миллионов жителей. Ураган оставил без электричества более 3 миллионов человек во Флориде.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подсчитало, что убытки от "Милтона" составят от 30 до 50 миллиардов долларов. Это окажется самой крупной суммой после урагана "Иан" два года назад, когда потери были на уровне 60 миллиардов долларов.

