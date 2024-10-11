Мужчину унесло в океан в холодильнике во время урагана "Милтон" в США

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Мужчина попытался спрятаться в холодильнике во время урагана "Милтон" в США, однако его унесло в океан за 48 километров от побережья. Пострадавшего нашла береговая охрана, сообщает радио КП со ссылкой на заявление охраны.

"Чтобы понять серьезность условий урагана, мы предполагаем, что он пережил порывы ветра в 120–140 километров в час, волны высотой 6–7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что мужчине удалось выжить из-за спасательного жилета, аварийного маяка и холодильника.

Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата. По данным СМИ, от урагана погибли как минимум 16 человек.

В ходе эвакуации из штата уехали более 5 миллионов жителей. Ураган оставил без электричества более 3 миллионов человек во Флориде.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings посчитало, что убытки от "Милтона" составят от 30 до 50 миллиардов долларов. Это окажется самой крупнейшей суммой после урагана "Иан" два года назад, когда потери были на уровне 60 миллиардов долларов.

