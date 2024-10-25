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25 октября, 07:15

Транспорт

Новости регионов: рейс из Москвы на Камчатку застрял в Магадане из-за непогоды

Новости регионов: рейс из Москвы на Камчатку застрял в Магадане из-за непогоды

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Пассажиры самолета, летевшие из Москвы на Камчатку, застряли в Магадане. На полуострове туман, и там временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом в Магадане снегопад и сильный ветер. По словам пассажиров, их не выпускают из самолета, обещая в скором времени, сразу после дозаправки, отправить в пункт назначения.

Тем временем в Сочи произошло новое наводнение. Дороги и улицы ушли под воду после тропического ливня. Однако, по прогнозам синоптиков, в разгар местного бабьего лета ожидалось солнце и безоблачное небо. В итоге из-за непогоды временно закрыли туристические маршруты и экскурсии в горах. Также до понедельника, 28 октября, отложен фестиваль сап-серфинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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