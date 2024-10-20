Собянин: пассажиры совершили более 150 тыс поездок на новом трамвайном маршруте № 2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2 в течение почти месяца, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Трамваи, которые ходят по нему, проезжают по 3-й Владимирской улице через метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная" и "Площадь Ильича". Маршрут также включает улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост, пролегая до Курского вокзала.

Пассажиры ездят по нему на наиболее современных трамваях "Витязь-Москва". Интервал движения составляет 10 минут. При этом время, которое занимает путь от начальной до конечной остановки, занимает 30 минут.

Запуск новой линии также позволил восстановить движение трамваев по улицам Рогожский Вал, Большой Андроньевской и Волочаевской.

По словам мэра, развитие столичного трамвая относится к числу приоритетов транспорта столицы. На данный момент в городе действует 35 трамвайных маршрутов.

При этом в 2025 году планируется открыть новый участок путей по проспекту Академика Сахарова. Он позволит соединить площадь трех вокзалов с уже существующими путями на Бульварном кольце. Кроме того, специалисты уже начали восстанавливать трамвайные пути на Трифоновской улице.

Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского 23 сентября. Благодаря вводу этой линии 700 тысяч жителей получили возможность доезжать до Садового кольца. По словам градоначальника, в будущем эта линия будет продлена до столичного района Ивановское.