Более 1,8 тыс километров проехал первый беспилотный трамвай в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый в России беспилотный трамвай проехал свыше 1,8 тысячи километров по улицам Москвы, не нарушив ни одного правила дорожного движения. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала.

Ликсутов напомнил, что к 2030 году есть план, согласно которому более 50% всех трамвайных маршрутов станут беспилотными. Чтобы подстроить все системы городского транспорта для работы в беспилотном режиме, понадобится 5–10 лет, добавил он.

В данный момент в столице проходит второй этап запуска беспилотного трамвая. Транспорт курсирует по заданному маршруту как с пассажирами, так и без них. Для контроля движения в кабине находится водитель.

Планируется, что в конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.