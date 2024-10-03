Трамваи не будут ходить в район Медведково по выходным с 5 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи перестанут ходить в район Медведково по выходным с 5 октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Это связано с ремонтом путей на улицах Енисейской и Менжинского. Однако в будни трамваи будут курсировать в обычном режиме, объяснили в ведомстве.

"В (выходные. – Прим. ред.) дни маршрут 17 будет укорочен – трамваи поедут от остановки "Останкино" до Сельскохозяйственной улицы. Трамвайная остановка "Сельскохозяйственная улица" в сторону остановки "Медведково" будет работать для посадки пассажиров в сторону метро "ВДНХ", – уточняется в публикации.

Для удобства пассажиров по маршруту отправится автобус № 017 от ВДНХ до остановки района Медведково.

Ранее в столице прошел первый этап испытаний беспилотного трамвая. Он проехал более 1,2 тысячи километров. В рамках второго этапа трамвай перевозит пассажиров в тестовом режиме.

Благодаря машинному зрению трамвай самостоятельно двигается по маршруту, делает остановки и открывает двери. За его действиями в кабине следит водитель.

