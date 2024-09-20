20 сентября, 12:03Транспорт
Трамвайные маршруты изменятся после открытия новой линии на улице Сергия Радонежского
Фото: портал мэра и правительства Москвы
После открытия новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского будут изменены трамвайные маршруты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, откроется новый маршрут трамвая № 2, он будет идти от 3-й Владимирской улицы через станции метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", а также улицу Сергия Радонежского и Костомаровский мост до Курского вокзала.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Кроме того, будет восстановлено движение трамваев через Андроньевскую площадь до Курского вокзала, а также по Большой Андроньевской и Волочаевской улицам. Трамваи № 4, 32, 43 поедут по своим обычным маршрутам.
Также восстановится движение трамваев от станции метро "Авиамоторная" через "Площадь Ильича" до Абельмановской Заставы.
Ранее Дептранс сообщал о подготовке к запуску трамваев на улице Сергия Радонежского. В ведомстве подчеркнули, что сейчас на новом участке путей между станцией метро "Площадь Ильича" и Андроньевской площадью специалисты проверяют инфраструктуру и тестируют проезд пассажирских и служебных трамваев.
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