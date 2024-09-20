Трамвайные маршруты изменятся после открытия новой линии на улице Сергия Радонежского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После открытия новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского будут изменены трамвайные маршруты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, откроется новый маршрут трамвая № 2, он будет идти от 3-й Владимирской улицы через станции метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", а также улицу Сергия Радонежского и Костомаровский мост до Курского вокзала.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, будет восстановлено движение трамваев через Андроньевскую площадь до Курского вокзала, а также по Большой Андроньевской и Волочаевской улицам. Трамваи № 4, 32, 43 поедут по своим обычным маршрутам.

Также восстановится движение трамваев от станции метро "Авиамоторная" через "Площадь Ильича" до Абельмановской Заставы.

Ранее Дептранс сообщал о подготовке к запуску трамваев на улице Сергия Радонежского. В ведомстве подчеркнули, что сейчас на новом участке путей между станцией метро "Площадь Ильича" и Андроньевской площадью специалисты проверяют инфраструктуру и тестируют проезд пассажирских и служебных трамваев.

