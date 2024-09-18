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18 сентября, 13:41

Город

Подготовка к запуску трамваев началась на улице Сергия Радонежского в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Обкатка строящейся трамвайной линии проводится на улице Сергия Радонежского в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

На новом участке путей между станцией метро "Площадь Ильича" и Андроньевской площадью специалисты проверяют инфраструктуру и тестируют проезд пассажирских и служебных трамваев, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После открытия линии на ней будут работать современные трамваи российского производства "Витязь-Москва". Благодаря низкому полу зайти в вагон удобно всем пассажирам, в том числе маломобильным, отметил вице-мэр.

В Дептрансе добавили, что скоро новая трамвайная линия начнет обслуживать первых пассажиров.

Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 1,2 тысячи километров. В данный момент проходит второй этап испытаний. Он перевозит пассажиров в тестовом режиме. Благодаря машинному зрению трамвай самостоятельно двигается по маршруту, делает остановки и открывает двери. За его действиями в кабине следит водитель.

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