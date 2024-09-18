18 сентября, 13:41Город
Подготовка к запуску трамваев началась на улице Сергия Радонежского в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Обкатка строящейся трамвайной линии проводится на улице Сергия Радонежского в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.
На новом участке путей между станцией метро "Площадь Ильича" и Андроньевской площадью специалисты проверяют инфраструктуру и тестируют проезд пассажирских и служебных трамваев, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
После открытия линии на ней будут работать современные трамваи российского производства "Витязь-Москва". Благодаря низкому полу зайти в вагон удобно всем пассажирам, в том числе маломобильным, отметил вице-мэр.
В Дептрансе добавили, что скоро новая трамвайная линия начнет обслуживать первых пассажиров.
Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 1,2 тысячи километров. В данный момент проходит второй этап испытаний. Он перевозит пассажиров в тестовом режиме. Благодаря машинному зрению трамвай самостоятельно двигается по маршруту, делает остановки и открывает двери. За его действиями в кабине следит водитель.
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