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13 сентября, 23:15

Транспорт

Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улице Сергия Радонежского

Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улице Сергия Радонежского

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Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улице Сергия Радонежского.

А в конце XIX века пассажиров перевозили трамваи на конной тяге – конки. На смену им пришел электрический трамвай, а теперь, спустя 70 лет после демонтажа путей, по новой линии той же улицы поедут современные низкопольные вагоны.

В будущем здесь будут уже беспилотные трамваи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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