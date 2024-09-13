13 сентября, 23:15Транспорт
Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улице Сергия Радонежского
Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улице Сергия Радонежского.
А в конце XIX века пассажиров перевозили трамваи на конной тяге – конки. На смену им пришел электрический трамвай, а теперь, спустя 70 лет после демонтажа путей, по новой линии той же улицы поедут современные низкопольные вагоны.
В будущем здесь будут уже беспилотные трамваи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.