Собянин рассказал, как в Москве будет развиваться сеть зарядных станций

По словам Сергея Собянина, от 100 до 300 тысяч новых электромобилей появятся в Москве до 2030 года. Обеспечение их необходимой зарядной инфраструктурой мэр Москвы назвал важнейшей задачей для городских властей.

Так, уже разработан проект по установке зарядок переменного тока на базе трансформаторных подстанций, расположенных в обычных городских дворах. Это позволит владельцам электрокаров подзаряжать их в любое время.

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