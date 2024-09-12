Началось озеленение участка МСД от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вдоль строящегося участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе стартовали работы по озеленению. Об этом сообщает руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Озеленение предусмотрено на территории площадью более 32 гектаров. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, а также проведут агротехнические работы по уходу за растениями для их приживаемости и роста, рассказал Загрутдинов.

Согласно проекту, вдоль участка МСД появится несколько тысяч лиственных деревьев и кустарников, а порядка 100 деревьев-крупномеров нужно будет пересадить. На обочинах и откосах рабочие укладывают рулонный газон. Озеленение проводится с учетом существующих и проектируемых инженерных сетей, при этом сохраняя имеющиеся на территории насаждения.

Всего на участке МСД от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят свыше 12 километров дорог и семь сооружений: два тоннеля, мост через реку Битцу и четыре эстакады. Для удобного передвижения жителей сделают три пешеходных перехода, а подземный переход реконструируют. Также появятся три очистных сооружения.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы Москвы этой осенью. Заммэра Петр Бирюков назвал мероприятия по озеленению одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды. Высадка деревьев и кустарников в общественных пространствах, считает он, играет большую роль, особенно для такого мегаполиса как Москва.