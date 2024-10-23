Новости регионов: морскую переправу закрыли на время непогоды на Сахалине

На Сахалине закрыли морскую переправу на материк из-за непогоды. Паромы не ходят от Холмска до Ванина. С приближением циклона там поднялся сильный ветер и пошел мокрый снег.

Тем временем сильный ливень затопил дороги во Владивостоке. Из-за этого образовались заторы. Позднее к обильным осадкам присоединился ураганный ветер. Стихия снесла несколько заборов и повредила кровли домов. Городские службы уже приступили к устранению последствий.

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