Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 21:29

Политика

Лавров заявил, что Запад с помощью Украины объявил РФ открытую войну

Фото: kremlin.ru

Запад с помощью Украины объявил России открытую войну. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских НКО.

Министр отметил, что киевский режим беспомощен без материального пополнения западным оружием, разведданными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военных и другого. Более того, уточнил он, Украина используется в качестве геополитического тарана.

По словам главы МИД, Запад, и прежде всего Брюссель, пытается демонизировать все русское и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем. Лавров сослался на слова начальника бельгийского генштаба Фредерика Вансина, который сказал, что у них еще есть несколько лет и украинцы "покупают им это время".

Та же логика, указал дипломат, присутствовала в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда тот говорил о том, что делает Израиль.

"Он прямо сказал, что израильтяне выполняют за них грязную работу, борясь с ХАМАС, с "Хезболла", с другими, как их называют, террористическими организациями, полностью игнорируя историю их появления. А она напрямую связана с категорическим отказом выполнять решение ООН о создании палестинского государства", – пояснил Лавров.

Ранее замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов сообщил, что против РФ на Украине задействованы 56 западных стран. С его слов, из-за геополитической нестабильности обострился спектр вызовов и угроз международной безопасности, а также подорвана международно-правовая система.

