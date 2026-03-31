Во Франции заявили о необходимости подготовки к возможной войне с РФ

Военно-воздушные силы Франции необходимо подготовить к возможному конфликту с Россией, заявил заместитель начальника ВВС страны Доминик Тарди в интервью Politico.

Он не исключил, что Москва может вступить в противостояние с НАТО в 2028–2029 годах. Кроме того, Тарди отметил, что российская оборонная промышленность быстро развивается.

По его мнению, французские пилоты могут одними из первых оказаться на передовой при возникновении напряженности на восточной границе Альянса, так как страны Прибалтики не имеют истребительной авиации, а потенциал Румынии не так сильно развит.

Поэтому, добавил Тарди, странам Западной Европы важна подготовка.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что Парижу необходимо принять мысль о больших потерях личного состава в возможной войне против Москвы.

Он подчеркнул, что страна потерпит поражение, если ее граждане не будут готовы "смириться с потерей детей". Мандон добавил, что пока еще Франции не хватает душевной силы, чтобы пережить боль.

При этом, по его мнению, у Парижа достаточно экономической и демографической мощи для сдерживания Москвы.

