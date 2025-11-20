Фото: 123RF.com/gcalin

Парижу нужно принять мысль о больших потерях личного состава в возможной войне против Москвы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, сообщает телеканал "360" со ссылкой на LTR.

"Если мы не готовы смириться с потерей детей и экономическими страданиями, то наша страна потерпит крах", – сказал он.

По словам главы Мандона, у Парижа якобы есть вся экономическая и демографическая мощь для сдерживания Москвы, но стране не хватает "душевной силы", чтобы согласиться "пережить боль".

Франция окажется в большой опасности, если власти государства не примут решения об усилении оборонного производства в ущерб другим статьям экономики, включая социальные выплаты, сказал Мандон.

В это же время высказывание главы Генштаба спровоцировало волну критики со стороны тех, кто оказался не согласен с его точкой зрения.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности войны НАТО с Россией в 2028 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это сказала, что теперь нет сомнений в том, кто является агрессором.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "милитаристская и провоенная риторика" все чаще звучит из стран Европы.

