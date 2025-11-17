Орбан отреагировал на сравнение его с "троянским конем" Путина

Фото: ТАСС/EPA/JONAS ROOSENS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на сравнение его с "троянским конем" Владимира Путина, сообщает Life.ru со ссылкой на подкаст гендиректора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера на YouTube.

"Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина", – указал Орбан.

Он добавил, что это "очень примитивно". Кроме того, венгерский премьер отметил, что считает Россию, Германию и Турцию ключевыми центрами силы, определяющими безопасность Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он не смог объяснить свой прогноз, но указал на необходимость наличия единой позиции Запада по этому вопросу.

Однако лидеры Евросоюза подталкивают Киев к дальнейшим военным действиям, чтобы добиться выгодных условий на поле боя, пока президент США Дональд Трамп пытается достичь урегулирования конфликта.

