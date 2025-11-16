Форма поиска по сайту

16 ноября, 19:16

Политика

Орбан признался, что Меркель часто повышала на него голос

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель часто повышала на него голос. Об этом он рассказал в эфире подкаста MD meets.

"Бывало, она и на меня повышала голос – иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо. Но это говорит о многом", – отметил Орбан.

Премьер-министр назвал Меркель интеллектуалом с широкими взглядами, никогда не злоупотреблявшего властью. При этом он обратил внимание на принципиальные разногласия по миграционной политике и вопросам "зеленого курса".

Орбан добавил, что Меркель внесла значительный вклад в развитие Германии и Европы.

Ранее Меркель отчитала действующего главу правительства Фридриха Мерца, который заявил, что правительство пытается улучшить ситуацию в сфере миграции, но проблема сохраняется в "облике городов". Когда Мерца попросили объяснить, что он имеет в виду, тот порекомендовал обратиться с этим вопросом к своим дочерям.

Меркель провела публичные чтения своих мемуаров "Свобода" в немецком Бонне и, по мнению журналистов, косвенно прокомментировала высказывания Мерца.

