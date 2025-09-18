Мерц заявил, что у Германии нет хорошего будущего без евреев

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего. Таким образом он осудил критику Израиля, которая служит предлогом для антисемитизма, сообщает агентство DPA.

"ФРГ была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране", – сообщил Мерц на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

Немецкий канцлер допустил справедливую критику действий израильских властей, однако приверженность Германии существованию и безопасности еврейского государства является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ.

В июне около 20 политиков и представителей культуры Германии направили в прокуратуру заявление на Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана. Комментируя обострившийся конфликт на Ближнем Востоке, он назвал израильскую операцию "грязной работой", которую еврейское государство делает "за всех нас".

По мнению немецкий деятелей, канцлер своими заявлениями нарушил идею международного взаимопонимания и "заповедь мира", которые закреплены в Конституции ФРГ. Кроме того, политики обвинили Мерца в использовании нацистской лексики, указывая на схожесть его слов с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера.