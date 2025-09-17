Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля из-за событий в Газе

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия приняла решение о приостановке финансовой поддержки Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"Ужасающие события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, неограниченный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС", – написала она.

По словам фон дер Ляйен, прекращение поддержки не распространится на гуманитарные программы, а также на сотрудничество с гражданским обществом Израиля и мемориалом Холокоста "Яд Вашем".

Вместе с тем санкции затронут будущие ассигнования на период 2025–2027 годов, а также текущие проекты институционального взаимодействия с Израилем и инициативы в рамках регионального механизма сотрудничества Евросоюз – Израиль.

Глава ЕК также высказала предложение ввести санкции против "министров-экстремистов и агрессивных поселенцев" и приостановить торговые льготы для Израиля.

В ночь на 16 сентября началось наступление войск Израиля на Газу. Всего за 20 минут военные ЦАХАЛ нанесли 37 ударов.

В результате обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли более 60 человек. С 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.