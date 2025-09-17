Al Mayadeen: более 10 человек погибли в секторе Газа ночью из-за атак Израиля

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

17 сентября, 08:02

Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

По меньшей мере 12 человек погибли в ночь на 17 сентября в секторе Газа в результате действий армии Израиля, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что 7 человек погибли в городе Газе. Там израильская армия проводит наступательную операцию.

В ночь на 16 сентября началось наступление войск Израиля на Газу. Всего за 20 минут военные ЦАХАЛ нанесли 37 ударов.

В результате обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли более 60 человек. С 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

