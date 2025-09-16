Al Jazeera: восемь человек погибли при израильском ударе по дому в районе Газы

Фото: 123RF/aberrantrealities

По меньшей мере 8 человек погибли в результате удара израильских войск по дому к северу от города Газы. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Кроме того, более 50 человек получили различные травмы. Подробная информация о последствиях обстрела уточняется.

В ночь на 16 сентября СМИ сообщили о начале наступательной операции армии Израиля на сектор Газа с целью оккупировать его. По информации журналистов, власти США поддержали операцию при условии ее быстрой реализации.

В результате ночных обстрелов в Газе погибли более 60 человек. Уточнялось, что некоторые из авиационных ударов были совершены с боевых вертолетов Apache, которые периодически вели стрельбу над Газой.