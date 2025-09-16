Форма поиска по сайту

Axios: Израиль начал наступление на сектор Газа

Израиль начал наступление на сектор Газа

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Военные Израиля начали наступление на сектор Газа с целью оккупировать его. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

По информации СМИ, госсекретарь США Марко Рубио заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтона операции ЦАХАЛ в Газе. Вместе с тем в Белом доме ожидают быстрой реализации этой операции.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что израильская сторона согласилась на предложение Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, однако ХАМАС выступает против этого соглашения.

Новости мира: сотрудники ВОЗ останутся в Газе, несмотря на планы Израиля о взятии города

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
