Axios: Израиль начал наступление на сектор Газа

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Военные Израиля начали наступление на сектор Газа с целью оккупировать его. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

По информации СМИ, госсекретарь США Марко Рубио заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтона операции ЦАХАЛ в Газе. Вместе с тем в Белом доме ожидают быстрой реализации этой операции.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что израильская сторона согласилась на предложение Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, однако ХАМАС выступает против этого соглашения.