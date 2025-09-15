Хуситы атаковали аэропорт Рамон в Израиле

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Йеменские хуситы заявили, что атаковали две цели в Израиле, в том числе аэропорт Рамон в долине Тимна на юге еврейского государства. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

Еще одна военная цель была поражена в районе пустыни Негев. Уточняется, что атака была проведена с помощью четырех беспилотников.

Ранее израильские военные атаковали объекты хуситов в Йемене. Целью стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф.

По данным Минздрава, в результате обстрелов погибли как минимум 46 человек, среди них – 5 детей и 11 женщин. Кроме того, еще 165 человек получили травмы различной степени тяжести.