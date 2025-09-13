Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив

Фото: ТАСС/YAHYA ARHAB

Йеменские хуситы атаковали некоторые цели в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил (ВС) движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

В результате, как заявил Сариа, военная операция прошла успешно, а цели были достигнуты. Он уточнил, что ракета "Палестина-2" имеет разделяющуюся головную часть.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты хуситов. Целью стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

Удары стали ответом на атаки хуситов на Израиль, в том числе с использованием БПЛА и ракет класса "земля – земля". При этом Сариа заявлял, что нападение еврейского государства удалось отразить.

