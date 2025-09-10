Израиль нанес авиаудар по Сане

Фото: телеграм-канал Baza

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам йеменского движения "Ансар Аллах". Целью атаки стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и топливохранилище в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на еврейское государство, включая запуски беспилотников и ракет класса "земля – земля" в сторону Израиля.

По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, вооруженные силы, сформированные хуситами, смогли отразить нападение израильских самолетов.

"Силы ПВО запустили несколько ракет класса "земля – воздух" при отражении сионистской агрессии против нашей страны, в результате чего некоторые формирования (израильской авиации. – Прим. ред.) были вынуждены отступить, не осуществив атаку", – написал он в телеграм-канале.

Представитель "Ансар Аллах" добавил, что хуситам удалось "отразить основной удар".

Ранее представители группировки впервые атаковали генеральный штаб армии Израиля в Тель-Авиве. Как рассказал Сариа, йеменские военные провели четыре операции с использованием четырех БПЛА. Их целями, помимо Генштаба, стали электростанция Хадера, аэропорт Бен-Гурион, порт Ашдод, а также судно MSC Aby в Красном море.