Хуситы атаковали три объекта в Израиле с помощью беспилотников

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Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что атаковали беспилотниками три объекта на территории Израиля. Об этом сообщил представитель военного крыла группировки Яхья Сариа в телеграм-канале движения.

Он уточнил, что с помощью пяти БПЛА были поражены военные цели в районе Тель-Авива, в пустыне Негев и Ашкелоне.

В середине июля хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Воздушная гавань была атакована баллистической ракетой и беспилотником.

Незадолго до этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС Мехрана Мустафы Баджура на территории Ливана. По информации ЦАХАЛ, тот был одним из центральных командиров и на протяжении многих лет занимался продвижением военного укрепления организации в Ливане.