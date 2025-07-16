Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Фото: depositphotos/trekandshoot

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале.

Воздушная гавань была атакована баллистической ракетой и беспилотником. Кроме того, под удар хуситов попали военная цель Израиля в пустыне Негев и аэропорт в Эйлате.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского мятежного движения "Ансар Алла".

Он подтвердил удары ВВС Израиля по целям в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено членами движения около двух лет назад.