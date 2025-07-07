Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 04:49

Происшествия

Израиль заявил об обстреле со стороны Йемена

Фото: 123RF/antmatveev

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля зафиксировали ракету, которую запустили со стороны Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что силы ПВО работают над перехватом угрозы. В некоторых районах Израиля звучит сирена.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о начале военной операции "Черный флаг" против йеменского мятежного движения "Ансар Алла". Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по целям в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader.

Йеменские СМИ также сообщали, что в результате ударов в порту Ходейда возник пожар. Объект находится под контролем "Ансар Аллах".

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика