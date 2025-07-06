Хуситы атаковали израильский аэропорт гиперзвуковой баллистической ракетой

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Йеменские хуситы сообщили, что нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2". Об этом рассказал военный представитель мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в телеграм-канале.

В ночь на 6 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля. Однако снаряд был перехвачен.

Последний раз хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" наносили атаку по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве 10 июня. Тогда были выпущены две баллистические ракеты, одна из которых попала на территорию воздушной гавани.

До этого хуситы атаковали Бен-Гурион 5 июня. Сариа сообщал, что операция была проведена с помощью двух беспилотников класса "Яффо", которые достигли своей цели.

